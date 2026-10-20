Maskeli provokatör İsmail Arı'ya gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslami camia, diyanet, vakıf ve cemaatler konusunda onlarca iftira haberi yapan ve yalan haberleri nedeniyle sık sık ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yayma’ suçundan gözaltına alınıp hapis yatan gazeteci maskeli provokatör İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla yine gözaltına alındı.
BirGün gazetesinin gedikli provokatörü İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Arı'ya yöneltilen suçlamaların "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" olduğu öğrenildi.
EMNİYETTE GÖZALTINA ALINDI
Arı bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için saat 15.30'da davet edildi. Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi.
Arı’nın İslami camia, diyanet, vakıf ve cemaatler konusunda daha önce onlarca iftirası elinde patlamış ve yalan haberleri nedeniyle hapis cezalarına çarptırılmıştı.