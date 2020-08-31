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Dünya New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:01:00 -

Amerika’nın New York eyaletinde güpegündüz skandal bir olay yaşandı. Günde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı New York metrosunda, taşıma aracını bekleyen kadına tecavüz girişiminde bulunuldu.

25 yaşındaki bir kadın, metro istasyonunda beklerken bir anda ne olduğunu şaşırdı. Saat 11:00 sularında metroya binmek isteyen kadına bir adam önce saldırdı. Yere düşen kadına tecavüz etmeye çalışan adam, oradaki vatandaşlar tarafından durduruldu.

Tecavüzün ve ahlaksızlığın hat safhada olduğu New York’ta kadın son anda tecavüzcünün elinden kurtuldu. Polis ekiplerine haber veren vatandaşlar olayı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Polis ekipleri videoyu inceleyerek adamı yakalamak için harekete geçti.

Saldırganın 13 bin evsizden biri olduğu söyleniyor.

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