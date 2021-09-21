  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem New York sokaklarında Başkan Erdoğan'a sürpriz
Gündem

New York sokaklarında Başkan Erdoğan'a sürpriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 17:03:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Otel önünde “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları ile karşılaşan Başkan Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay