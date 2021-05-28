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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 34.462,47 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 00:43:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 34.462,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.200,84 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.736,28 puan oldu. Beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin etkisiyle güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif seyrini sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Ülke ekonomisi de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme kaydetti. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalışla 246,2 milyar dolara inerek beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Faiz oranlarının olağanüstü seviyede düşük olduğuna işaret eden Yellen, toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomistin bunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkeyi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla 2022 mali yılı için cuma günü 6 trilyon dolarlık bir harcama bütçesini sunacağı belirtildi.

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