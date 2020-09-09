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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:40:24 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 27.940,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,98 artarak 3.397,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 kazançla 11.141,56 puana çıktı.

New York borsasında endeksler, 3 gün süren düşüşün ardından bugün pozitif bir seyir izledi. Söz konusu düşüşün yaşandığı süreçte en fazla kaybı yaşayan teknoloji hisseleri piyasalardaki toparlanmaya öncülük etti.

Dün yüzde 20'yi aşkın değer kaybı yaşayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 10'luk yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazanırken, Apple ve Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Analistler, piyasadaki oynaklığın ABD başkanlık seçimleri öncesi daha da artmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak 6 milyon 618 bine yükseldi.


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