  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:25:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 26.067,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 3.170,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 artışla 10.492,50 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelere rağmen endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle kapanışta pozitif bir seyir izledi. Apple, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı