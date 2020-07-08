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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:52:39 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 25.998,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.161,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 yükselişle 10.437,04 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 18'e çıktı.

Ülke genlinde artan vaka sayısı, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasının ardından oluşan canlanmanın tehlikeye düşebileceği endişelerine de neden oldu.

Analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerinin takip edileceğini belirtti.

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