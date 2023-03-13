New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ara verebileceği beklentileriyle günü karışık seyirle bitirdi.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 31.822,08 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 3.855,54 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 artışla 11.188,63 puana yükseldi.
Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflası, yatırımcılarda endişeye neden olurken, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımlarına ara verebileceği beklentileriyle piyasalar günü karışık seyirle tamamladı.
İki bankanın iflasının ardından birçok banka ve finansal hizmetler hisselerinde kayıplar yaşanırken, First Republic hisseleri yüzde 62, Western Alliance hisseleri yüzde 47 ve Pacific Western hisseleri yüzde 21 civarında değer kaybetti.
ABD Başkanı Joe Biden, banka iflaslarının tekrar yaşanma olasılığını azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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Analistler, son gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda, 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentilerin ortadan kalktığını belirterek, yüzde 41 olasılıkla Bankanın faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini kaydetti.
ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ile Birleşik Krallık Merkezli Barclays bankası, mevcut durumda Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.