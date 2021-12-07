  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası günü yükselişle bitirdi
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle bitirdi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 01:01:00 -
New York borsası günü yükselişle bitirdi

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,87 artışla 35.227,03 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,15 kazançla 4.590,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 artarak 15.225,2 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişelere rağmen endeksler, pozitif bir seyir izledi. Seyahat, enerji ve sanayi gibi ekonomik büyümeden faydalanan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yükseliş görüldü.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC) güneş paneli kusurları hakkındaki iddialar üzerine Tesla hakkında soruşturma başlattığına ilişkin ABD basınında yer alan haberlerin ardından şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Analistler, enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye 785 liralık zam göründü! İşte yeni maaşlar
Ekonomi

Emekliye 785 liralık zam göründü! İşte yeni maaşlar

Emeklinin ocak zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. TÜİK verilerine göre temmuz-kasım enflasyon..
Lavrov: 'ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini...'
Dünya

Lavrov: 'ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini...'

Rusya ile Hindistan'ın dışişleri ve savunma bakanları, 2+2 formatındaki toplantılar için başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Rusya Dışişl..
Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!
Gündem

Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in gözaltına alındığını iddia eden Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, haberini doğrulatamadığı gerekç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay