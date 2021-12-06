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Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası, haftaya yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:43:00 -
New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 34.927,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 kazançla 4.571,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 15.119,1 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi ve ABD'de beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada ABD'de başta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun veri gündemi ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.

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