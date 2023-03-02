New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, artan tahvil faizlerinin etkisiyle düşüşle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 32.661,84 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalarak 3.952,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 11.379,48 puana düştü.

ABD'de tahvil faizleri artmaya devam ederken, pay piyasalarında çoğunlukla negatif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, para politikasını yetersiz sıkılaştırma riskinin aşırı sıkılaştırma riskinden daha büyük olduğunu savunarak, "Fed'in bir sonraki toplantısında 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımı konusunda "açık fikirli" olduğunu" söyledi.

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Kashkari, "faiz oranlarının geçen yıl aralıkta yeterli olacağını düşündüğü yüzde 5,4 seviyesinden daha yükseğe çıkmasının gerekebileceğini" söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de "Bankanın politika faizinin yüzde 5-5,25 aralığında durabileceği görüşünün devam ettiğini belirterek, para politikasının 2024'e kadar sıkı kalması gerektiğini" ifade etti.

ABD'de konut kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 6,71 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta 47,7 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde art arda 4'üncü ayda daralmaya işaret etti. S&P Global'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi de 47,8'den 47,3'e revize edildi.

Diğer yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı.