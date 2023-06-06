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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 17:09:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri, söz konusu dava haberi sonrasında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 33.547,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 4.271,34 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.199,59 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutabileceği ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin Fed'in politika görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri, söz konusu dava haberi sonrasında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

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