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Gündem Nevşin Mengü'den itiraflı tehdit: Baskıcı yasalar yapanları buluyor!
Gündem

Nevşin Mengü'den itiraflı tehdit: Baskıcı yasalar yapanları buluyor!

Olay Tv tiyatrosunun baş aktörlerinden Nevşin Mengü, 28 Şubat'ta Müslümanlara yönelik zulme ilişkin bir itirafta bulunurken, AK Parti iktidarını da üstü kapalı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:03:00 - 2020-12-27 21:04:57

Eski Olay Tv Ana Haber Spikeri Nevşin Mengü, Cavit Çağlar'ın ısrarla 'Kimseden müdahale gelmedi. Kendi rızamla kapattım' açıklaması yapmasına rağmen fırsat bulduğu her platformda kara propoganda yürütüyor.

Hem itiraf hem tehdit

Youtube yayınında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ilişkin açıklamada bulunan Nevşin Mengü, 28 Şubat döneminde Müslümanlara yönelik zulmün tarafında olduğunu itiraf ederek, "RTÜK 90'lı yıllarda bu irticai yayınları önlemek için kurulmuştu. Şimdi acayip bir şeye dönüştü." dedi. AK Parti iktidarını baskıcı olmakla suçlayan ve üstü kapalı tehditte bulunan Mengü, "Demek ki buradan ne dersi alıyoruz biz biliyor musunuz? 'Ya devlet nasıl olsa bizim elimizde diye bir odak kendinme göre yasalar yapıyor, işler değişiyor ve o baskıcı yasalar o yasaları yapanları buluyor. RTÜK diye bir kuruluş mu olur? Zambiya'mı burası?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Uslu'dan tepki!

Nevşin Mengü'nün açıklamalarına tepki gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise şunları söyledi:

"Bir insanın 'RTÜK’ün irticaya karşı mücadele etmek için kurulduğunu' söylemesi için bu ülkenin özel televizyon/radyo yayıncılık tarihi ile uzaktan yakından alakası olmaması gerekir. Demekki öyleymiş."

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