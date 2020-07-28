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Aktüel

Nevşehir'in Güneyce köyünde karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 00:05:28 -
Nevşehir'in Güneyce köyünde karantina sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünde uygulanan karantina kaldırıldı.

Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Güneyce köyünde iki haftadır uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla 14 Temmuz'da başlatılan karantina sürecinin sona ermesiyle köye giriş çıkış yasağının kaldırıldığının kaydedildiği açıklamada, "14 gün boyunca aldığımız tedbirlerle uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştiren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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