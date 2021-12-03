Nevşehir'deki kaza! 2 yabancı uyruklu yaralandı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Paşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 50 MA 0835 ve 06 JL 929 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.
Kazada, 50 MA 0835 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.