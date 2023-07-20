  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Nevşehir’de yakın döneme ait 5 tarihi eser ele geçirildi
Yerel

Nevşehir’de yakın döneme ait 5 tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-20 14:23:00 -
Nevşehir’de yakın döneme ait 5 tarihi eser ele geçirildi

Nevşehir’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada yakın döneme ait 5 tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 'tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi' çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada; yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet küçük boğa heykeli ve 1 adet bitişik 3 insan figürünün gül taşıdığı heykel ele geçirildi.

Ayrıca1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23