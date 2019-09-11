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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:16
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Polis, Afgan uyruklu G.M.M'nin Osmanlı Caddesi'nde elinden kesici aletle yaralanmış, yerde yatar vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınan G.M.M, ikametinde bulunduğu sırada tanımadığı kişilerin kendisine uyuşturucu madde satmak istediğini, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında arbede yaşandığını, saldırganların evinde bulunan 10 bin lirayı alarak kaçtıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan G.M.M'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Afgan uyruklu M.T, S.T. ve A.Ö'nün adresleri tespit edildi.

Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:16
  1. Nevşehir
  2. tutuklama

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