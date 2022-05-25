  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen kaçmasını iyi bilirsin Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla Erdoğan’a yine ‘kaçacak’ dedi

Bu kez Ruslar duyurdu! Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Türkiye'den almaya geliyor

Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!

Suudi Arabistan, İsrail'e 'normalleşme' şartı! "Filistin sorununun çözülmeli"

2029'a kadar F-35 yok! Son gelişme sonrası yıkıldılar

Altın için son tahmin gündemi altüst edecek! Kenarda köşede altını olanlar bu habere dikkat

Erdoğan'ın Miçotakis resti soğuk duş etkisi yaptı, plan deşifre oldu! ABD eğer bunu feda ederse...

Türkiye'ye oluk oluk para akacak! Bundan dünyada sayılı ülkede var

Libya bomba anlaşmayı dünyaya ilan etti: Türkiye'den satın aldık

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki üstüne tepki "İç kaos oluşturmak istiyor"
Yerel Nevşehir'de uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
Yerel

Nevşehir'de uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Nevşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:24:00 -
Nevşehir'de uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan A.B., C.A., U.M., M.G. ve N.N.A.'nın üzerinde ve bulundukları evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ile 1adet tabanca, 1adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay