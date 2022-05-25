Nevşehir'de uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
Nevşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde bulunan A.B., C.A., U.M., M.G. ve N.N.A.'nın üzerinde ve bulundukları evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ile 1adet tabanca, 1adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.