Nevşehir’de korkunç ölüm! Anne ve bebeği can verdi
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.