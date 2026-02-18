Sapkınlığı övmenin bedeli ağır olacak LGBT’yi övenlere de hapis cezası geliyor! Ali Mahir asıl şimdi yandı

"Genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" ilkeleri ışığında hazırlanan yeni düzenlemeyle, toplumun ahlak kalelerini yıkmaya çalışanlara göz açtırılmayacak. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) ve TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) üzerinde yapılacak değişikliklerle:

Propagandaya Geçit Yok: Sapkın akımları alenen teşvik eden, öven veya özendiren figüranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Sapkın akımları alenen teşvik eden, öven veya özendiren figüranlara verilmesi öngörülüyor. Sözde Törenlere Darbe: Aynı cinsiyetteki şahısların toplumun sinir uçlarıyla oynayarak düzenlediği sözde nişan veya evlilik törenlerine 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis yolu görünüyor.

Cinsiyet değiştirme ameliyatlarına "dur" deniliyor

Gençleri ve çocukları hedef alan "cinsiyet uyumu" adı altındaki bedensel tahribatlara karşı da barajlar kuruluyor. Yeni yasal düzenlemeyle operasyon yaşı yükseltilirken, denetimler en üst seviyeye çıkarılıyor:

Yaş Sınırı 25'e Çıkıyor: Cinsiyet değiştirme operasyonları için yaş sınırı 25’e yükseltiliyor. Mahkeme İzni Şart: Operasyon yaptırmak isteyenlerin mahkemeye başvurarak izin alması mecburiyeti getiriliyor. Ağır Hapis Cezası: Kanuna aykırı operasyon yapanlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Eğer bu operasyon bir çocuğa yapılırsa cezalar bir kat artırılacak.

Sağlık Kurulu onayı olmadan adım atılamayacak

Sapkın akımların pençesine düşenlerin tıbbi süreçleri de sıkı takibe alınıyor. Kişilerin ruh sağlığı açısından bu operasyonun zorunlu olduğunu ispatlaması için SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından belirlenen hastanelerden, en az üçer ay aralıklarla alınmış dört ayrı rapor sunması şart koşuluyor. Resmi sağlık kurulu raporu olmayan hiçbir şahıs bu ameliyat masasına yatamayacak.

Ali Mahir asıl şimdi yandı

Aile kalemizi kuşatmak isteyen bu sapkın lobiye karşı atılan bu kararlı adımlar, kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sapkınlığa "onur" güzellemesi yapmıştı

Düzenleme öncesi katıldığı bir televizyon programında toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, sapkın akımları "onurlu" ve "aydınlık gelecek" olarak niteleyerek adeta bugünlerin taşlarını döşemişti. Yeni yasayla birlikte bu tür "övme" faaliyetlerinin suç kapsamına alınacak olması, "Ali Mahir asıl şimdi yandı" dedirtti. Başarır, o dönem şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"LGBTİ+ bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye’nin ahlakı bozulacak, hadi canım. Onlar sizden çok daha onurlu... Bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyorlar."

Yasa gelince nereye kaçacaklar?

Başarır’ın "aydınlık gelecek" diyerek pazarlamaya çalıştığı sapkın propagandanın, yeni yargı paketiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması planlanıyor. Karardan önce bu zehirli dili kullananların, yasa yürürlüğe girdikten sonra aynı cesareti gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu. ADALET BAKANLIĞI'nın kararlı duruşu, bu tür milli bünyeye yabancı açıklamaların önünü bıçak gibi kesecek.