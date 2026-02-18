Bazı vapur seferleri iptal edildi!
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. (DHA)
İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Kadıköy-Haliç Hattı
Beşiktaş-Haliç Hattı