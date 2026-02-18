  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar Esenyurt'ta skandal görüntü! Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Gündem İBB iştiraki İSKİ'de skandal: Vatandaşın cebine göz diktiler! Abone başına 20 bin liralık vurgun!
Gündem

İBB iştiraki İSKİ'de skandal: Vatandaşın cebine göz diktiler! Abone başına 20 bin liralık vurgun!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İBB iştiraki İSKİ'de skandal: Vatandaşın cebine göz diktiler! Abone başına 20 bin liralık vurgun!

CHP’li (İBB) yönetimindeki iş bilmezlik ve talan düzeni, bu kez İSKİ üzerinden patlak verdi. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ’un deşifre ettiği hesap hatası skandalı, on binlerce İstanbullunun yıllardır nasıl soyulduğunu gözler önüne serdi.

Abone başına 20 bin liralık vurgun!

Yıllardır evine gelen fahiş su faturalarından şikayetçi olan Yüksel Aytuğ, son faturasında "Eksi 19 bin 900 lira" ibaresini görünce acı gerçekle yüzleşti. Meğer işbilmez İSKİ yönetimi, personeline saat okutmak yerine "ortalama ücret" kılıfıyla vatandaşın cebinden yıllardır haksız kazanç sağlıyormuş.

 

  • Sanal Faturalar: Gezici personelin su saatlerine bakmadan, kafasına göre fatura kestiği ortaya çıktı.
  • Devasa Bilanço: Sadece bir abone üzerinden yapılan 20 bin liralık yanlışın, 10 binlerce aboneye vurulduğunda ortaya çıkan korkunç tablo, CHP zihniyetinin yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi.

 

"Veznede o kadar para ne arar?" dediler!

Hakkı olan parayı tahsil etmek için SARIYER - BEŞİKTAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ne giden Aytuğ, karşılaştığı lakayıt tavırla şoke oldu. Türkiye’nin en çok abonesine sahip şubesinde, vatandaşın gasp edilen 20 bin lirasını ödeyecek para bulunamadı.

 

Yüksel Aytuğ: "Peki bunun faizi ne olacak? diye sordum, müstehzi gülümsemelerle karşılaştım. 'Paranı kurtarmışsın ya' der gibi baktılar. Vezneyi sordum, 'Bizim veznede o kadar para ne arar?' dediler. Bu yönetim anlayışıyla kasalarının yerinde duruyor olması bile büyük şans!"

 

Bu zihniyet mi ülke yönetecek?

Vatandaşın helal parasına çöken, parayı geri ödemeye gelince "yok" diyen bu beceriksiz yapı, İstanbulluyu canından bezdirdi. Kendi iştirakindeki 20 bin lirayı yönetemeyen, vatandaşın hakkını faiziyle ödemekten kaçan bu zihniyetin bir de devlet bütçesine talip olması "Allah yazdıysa bozsun" dedirtti.

İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı
İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı

Gündem

İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı

CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü
CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü

Gündem

CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü

İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

Gündem

İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23