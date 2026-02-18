İBB iştiraki İSKİ'de skandal: Vatandaşın cebine göz diktiler! Abone başına 20 bin liralık vurgun!

Abone başına 20 bin liralık vurgun!

Yıllardır evine gelen fahiş su faturalarından şikayetçi olan Yüksel Aytuğ, son faturasında "Eksi 19 bin 900 lira" ibaresini görünce acı gerçekle yüzleşti. Meğer işbilmez İSKİ yönetimi, personeline saat okutmak yerine "ortalama ücret" kılıfıyla vatandaşın cebinden yıllardır haksız kazanç sağlıyormuş.

Gezici personelin su saatlerine bakmadan, kafasına göre fatura kestiği ortaya çıktı. Devasa Bilanço: Sadece bir abone üzerinden yapılan 20 bin liralık yanlışın, 10 binlerce aboneye vurulduğunda ortaya çıkan korkunç tablo, CHP zihniyetinin yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi.

"Veznede o kadar para ne arar?" dediler!

Hakkı olan parayı tahsil etmek için SARIYER - BEŞİKTAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ne giden Aytuğ, karşılaştığı lakayıt tavırla şoke oldu. Türkiye’nin en çok abonesine sahip şubesinde, vatandaşın gasp edilen 20 bin lirasını ödeyecek para bulunamadı.

Yüksel Aytuğ: "Peki bunun faizi ne olacak? diye sordum, müstehzi gülümsemelerle karşılaştım. 'Paranı kurtarmışsın ya' der gibi baktılar. Vezneyi sordum, 'Bizim veznede o kadar para ne arar?' dediler. Bu yönetim anlayışıyla kasalarının yerinde duruyor olması bile büyük şans!"

Bu zihniyet mi ülke yönetecek?

Vatandaşın helal parasına çöken, parayı geri ödemeye gelince "yok" diyen bu beceriksiz yapı, İstanbulluyu canından bezdirdi. Kendi iştirakindeki 20 bin lirayı yönetemeyen, vatandaşın hakkını faiziyle ödemekten kaçan bu zihniyetin bir de devlet bütçesine talip olması "Allah yazdıysa bozsun" dedirtti.