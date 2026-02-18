18 Şubat 2017: Şeyh Ömer Abdurrahman'ın şehit edilmesi (Mısır’daki Cemaat-i İslamiye’nin kurucusu ve manevi lideri)

3 Mayıs 1938 yılında Mısır’ın Dekahliye kentinde dünyaya geldi. Henüz 10 aylıkken geçirdiği bir hastalık sebebi görme yetisini kaybetti. Beş yaşında “Nur Körler Medresesi”nde eğitime başladı. 11 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. On yıllık eğitimin ardından El-Ezher’den ilkokul, lise diplomasını aldı ve ardından El-Ezher Üniversitesi Usûluddîn Fakültesine yerleşti. 1965 yılında Şeref takdiri ile mezun oldu. Verdiği vaaz ve hutbelerde Mısır rejimini eleştirdi.







Dönemin Cumhurbaşkanı Abdunnasır ölünce de verdiği hutbede, Abdunnasır'ın cenaze namazını kılmanın caiz olmadığını söylediği için tutuklandı ve 8 ay hapis yattı.







1981 yılında devlet başkanı Enver Sedat'ın öldürülmesinden sorumlu Cemaati İslami Emiri olarak yargılandı. 2 Eylül 1984 yılında tahliye oldu. 1985 yılında yeniden tutuklandı. Aynı yıl serbest bırakılan Abdurrahman'a yönelik baskılar artarak devam etti.







Mısır’daki Cemaat-i İslamiye’nin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman, 18 Şubat 2017 yılında, ABD zindanlarında 79 yaşında şehid oldu.