İşte Şanlı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
Juventus'a sahasında 5 atan Galatasaray, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Temsilcimizin, İtalyanları elemesi halinde bir üst turda hangi takımla eşleşeceği de belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, Juventus'u saf dışı bırakırsa son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.
