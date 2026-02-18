  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor İşte Şanlı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Spor

İşte Şanlı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşte Şanlı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

Juventus'a sahasında 5 atan Galatasaray, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Temsilcimizin, İtalyanları elemesi halinde bir üst turda hangi takımla eşleşeceği de belli oldu.

 

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Juventus'u saf dışı bırakırsa son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakup

İşte böyle işe yarayin. Burda birbirimizi yenerek spor olur mu?
x

