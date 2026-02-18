  • İSTANBUL
Amasya'da mevlit yemeği sonrası zehirlenme 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da mevlit yemeği sonrası zehirlenme 22 kişi hastaneye kaldırıldı

AMASYA’da yeni doğan bebek için düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın gelişimi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Bir aile, yeni doğan bebekleri için evlerinde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programa katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

 

  • Yemeğin ardından davetlilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.
  • Rahatsızlanan 22 kişi, kendi imkanlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne gitti.

 

"Tedbir amaçlı bekletiliyoruz"

Torunlarını ve kızını hastaneye getiren Selehattin Zengin, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Aynı apartmanda oldukları için mevlit yemeğine davet etmişler. Yemek sonrası zehirlenme vakası olunca torunum haber verdi. Şu anda serum verildi ve kan tahlili sonuçları çıktı. Hocamız tedbir amaçlı biraz bekleteceğini söyledi, bekliyoruz."

 

Amasya Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin AMASYA VALİLİĞİ tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Şeyhcui Mahallesi’nde 17/02/2026 tarihinde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında, ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendiği öngörülen 22 vatandaşımız acil servisimize başvurmuştur. Vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır."

