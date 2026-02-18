Sosyal medya sadece ahlak bozmuyor Çocuk ve gençlerde estetik çılgınlığı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuk ve gençlerde estetik cerrahi taleplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle küçük yaş gruplarının estetik ameliyatlara yöneldiğini ifade eden Akbaş, estetik cerrahinin doğru zaman ve doğru endikasyon ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Akbaş, "Estetik amaçlı cerrahi müdahaleler için çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlaması gerekmektedir. Mümkünse estetik operasyonlar en az 18 yaş tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Ancak bazı özel durumlarda erken müdahale gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Özel durumlardan örnek veren Akbaş, kepçe kulak gibi fiziksel farklılıkların çocukların psikolojisini ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu gibi vakalarda ameliyatın okul öncesi dönemde yapılmasının çocuğun ruh sağlığı açısından faydalı olacağını, aşırı büyük göğüs gelişimi gibi durumların da çocuğun psikolojisini ve günlük yaşantısını olumsuz etkileyebileceğini belirten Akbaş, "Bazı durumlarda fiziksel gelişim tamamlanmadan da cerrahi müdahale yapılabilir.

Bu, çocuğun hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı için önemlidir" diye konuştu.

Bazı durumlarda, fiziksel gelişimin tamamlanmasını beklemek gerekmediğini belirten Akbaş, "Bazı durumlarda mutlaka plastik cerrahi müdahalesi gerekir. Bazı durumlarda ise fiziksel ve ruhsal gelişimin tamamlanması beklenmeli ve ondan sonra cerrahi müdahale yapılmalıdır. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman görüşü değerlidir. Bir çocuk ailesinden böyle bir talepte bulunuyorsa, aile bu çocuğu plastik cerrahi uzmanıyla karşı karşıya getirmeli ve operasyonla ilgili gerçek fikirler konusunda bilgilendirmelidir; böylece uygun zamanda operasyon yapılabilir.

Bazen doğar doğmaz estetik ameliyatlar yapılabilir. Çocuk doğduğunda dudak yarıklığı gibi durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda beklenmez; 2–3 ay içerisinde operasyonlar başlar. Bazen yıllar değil, aylar içerisinde bile plastik cerrahi müdahale gerekebilir. Doğuştan olan bazı durumlarda, örneğin damar büyüklüğü, dudak, yüz, bacak veya kol ile ilgili sorunlarda, ergenlik beklenmez; müdahale yapılması gerekir" şeklinde konuştu.