18 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
18 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (18 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٥٣) وَهُوَ الَّذٖي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(53) Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.

(Furkan Suresi, 25/53)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Araya giren çok kısa fakat son derece önemli uyarı ve bilgilerin ardından ilâhî kudretin kanıtları olan kevnî bilgilere ve delillere devam edilmektedir. 53. âyetteki bahr kelimesi, meâlinde de gösterdiğimiz gibi “deniz” anlamındadır. Ancak –Muhammed Esed’in de haklı olarak belirttiği üzere– (II, 736) Kur’an’da bu kelime yer yer nehir veya büyük su kütlesi için de kullanılmaktadır.



Âyette de ifade buyurulduğu gibi yüce Allah’ın yasaları uyarınca tatlı sular, ırmaklar denizlere akmakta; bununla birlikle, günümüzde deniz araştırmalarının açıkça kanıtladığı üzere bazı denizlerde tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığı görülmekte, âyetteki ifadeyle âdeta bu iki su kütlesinin arasında “bir engel, aşılmaz bir perde” bulunmakta; bilimin bu yeni keşfinin Kur’an tarafından çok açık ifadelerle ortaya konması Kur’an’ın açık bir mûcizesi olarak değerlendirilmektedir (bilgi için bk. Maurice Bucaille, s. 288-290).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 131


 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakâr insanların en hayırlısı tövbekâr olanıdır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet, 50

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

