Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

KNESSET'te gizli ihanet toplantıları

Edinilen bilgilere göre, terör devleti İSRAİL’in sözde parlamentosu KNESSET, çarşamba günü İran’a yönelik olası bir saldırıyı görüşmek üzere gizli bir oturum gerçekleştirecek. İbranice yayın yapan medya kuruluşlarının aktardığına göre, işgalci güçler ABD ile Tahran arasında varılabilecek herhangi bir mutabakattan duydukları rahatsızlığı gizleyemiyor.

Gizli Brifing: İç Cephe Komutanı Şay Kalfar’ın, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’ne kapalı kapılar ardında bir sunum yapacağı ve füze saldırılarına karşı hazırlıkları masaya yatıracağı öğrenildi.

İç Cephe Komutanı Şay Kalfar’ın, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’ne kapalı kapılar ardında bir sunum yapacağı ve füze saldırılarına karşı hazırlıkları masaya yatıracağı öğrenildi. Çatışma Senaryosu: Soykırımcı yönetim, diplomasi trafiğinin kendi çıkarlarına hizmet etmemesi durumunda askeri seçeneği "fiili bir durum" haline getirmeyi planlıyor.

Trump ve Siyonist şebekenin kirli ittifakı

İşgalci medyasında yer alan analizlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın taleplerinin reddedilmesi durumunda, Washington ve Tel Aviv’in askeri bir saldırı için "meşruiyet" zemini hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor. Siyonist yetkililer, diplomasinin zaman kaybı olduğunu savunarak doğrudan savaş tamtamları çalmaya başladı.

Kanal 12'nin İtirafı: "İSRAİL askeri saldırı çok yakınmış gibi hazır olmalı; diplomasiye ayrılan zaman hem siyasi hem de operasyonel nedenlerle giderek daralıyor."

Bölgeye askeri yığınak sevkiyatı sürüyor

Müslüman coğrafyasını tehdit eden bu kirli planın bir parçası olarak, bölgeye ciddi bir askeri sevkiyat yapıldığı bildirildi. ABD kaynaklı bilgilere göre:

Orta Doğu’daki askeri yığınak süreci bir hafta içinde tamamlanacak. Bölgeye çok sayıda savaş uçağı ve yeni hava savunma bataryaları sevk edildi. "Ford" uçak gemisinin de birkaç gün içinde bölgeye ulaşarak işgalci güce destek vermesi bekleniyor.

İslam coğrafyasını yeni bir ateş çemberine sokmak isteyen soykırımcı şebeke, bölgedeki barış umutlarını bir kez daha baltalamaya hazırlanıyor.