Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, meslek odalarına kayıtlı olmaları şartıyla üç meslek grubuna daha yeşil pasaport verilmesi gündeme geldi.

#1
Foto - Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan ve kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun üç meslek grubuna daha verilmesi gündeme geldi.

#2
Foto - Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Meclis’e sunulan kanun teklifinde Diş Hekimler Odasına kayıtlı diş hekimlerine, Veteriner Odasına kayıtlı veterinerlere ve Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarlara en az 15 yıl kıdem şartıyla yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

#3
Foto - Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

“MESLEKLİ GELİŞİM” VURGUSU Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin ve mimarların; eğitim, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler için yurt dışına gitmeleri, kendilerini geliştirmeleri, uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları ve dünyadaki yeni araştırmaları takip etmelerinin mesleki gelişimleri açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.”

#4
Foto - Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

“AYRIMCILIK GİDERMELİ” “Bu Kanun Teklifi ile amaçlanan. Pasaport Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca kamu sektöründe görev yapanlarla aynı şartları sağlayan özel sektördeki diş hekimleri ve veteriner hekimler arasındaki ayrımcılığı gidermek, meslek odalarının bu yöndeki taleplerini karşılamaktır. Teklif, ilgili meslek odalarına kayıtlı olup en az 15 yıl kıdemi bulunan diş hekimlerine, veteriner hekimlere ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesi hükmünü getirmeyi amaçlamaktadır.”

#5
Foto - Teklif komisyona gönderildi! Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından Meclis’e sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

