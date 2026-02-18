Okuyanlar şaşkınlığını gizleyemedi: Tramvay durağına garip ilan
Eskişehir’de bir tramvay durağına asılan “Araba tamir ustası Hasan, 5’inci kez ehliyetten kaldı” yazısı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
İki Eylül Caddesi'nde bulunan Es-Es Tramvay Durağı'nın camına ilginç bir kağıt asıldı.
Kağıtta, "Araba tamir ustası Hasan, 5'inci kez ehliyetten kalmıştır" ifadeleri ve bahse konu kişiye ait olduğu düşünülen 2 adet fotoğraf yer aldığı görüldü. Çevreden geçenleri güldüren kağıdın, ehliyet sınavını geçemeyen bir kişiye şaka yapılması amacıyla arkadaşları tarafından oraya asıldığı tahmin ediliyor.