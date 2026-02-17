Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ünlü bir zincir market şubesi büyük bir skandalla gündemde. 2021 yılından bu yana ağır demans (bunama) tedavisi gören yaşlı bir kadın, girdiği markette bir gofret aldı. Hastalığının etkisiyle gofreti cebine koyan kadın, ödeme yapmayı unuttu.

Kamera kayıtlarından durumu fark eden market çalışanları, iddiaya göre yaşlı kadının durumunu fırsata çevirdi. Demans hastası kadını durduran çalışanlar, onu polis çağırmakla tehdit etti. Korkuya kapılan kadının kartını alan çalışanlar, sadece 7 dakika içinde 5 farklı işlem yaparak toplamda 25 bin 845 liralık çekim yaptı. Bu tutarın, marketin geçmişten gelen kasa açıklarını kapatmak için alındığı öne sürüldü.

ÜSTLERİMİZ TALİMAT VERDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur kadının avukatı Mehmet Sena Kapu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Avukat Kapu, müvekkilinin konuşmasından ve yürüyüşünden hastalığının uzman olmayan biri tarafından bile rahatlıkla anlaşılabileceğini vurguladığı dilekçede, market çalışanlarının parayı iade etmeyi reddettikleri ve "Üstlerimizden talimat aldık, açığı böyle kapattık" dedikleri belirtildi. Avukat, sağlık raporları ve banka dekontlarını delil olarak sunarak, şüphelilerin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma" suçundan yargılanmasını talep etti.