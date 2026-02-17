  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle Öğrencilerin KAAN hayali gerçek oldu MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu… Polonya’dan Ankara’ya tam not: ‘Türkiye kilit ortak’ 28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Gündem Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız?
Gündem

Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız?

Ankara’da bir zincir markette vicdanları yaralayan skandal bir olay yaşandı. Demans hastası yaşlı bir kadın, rahatsızlığı nedeniyle aldığı gofretin parasını ödemeyi unutunca market çalışanlarının istismarına uğradı. Polis çağırmakla tehdit ettiklerin kadının kredi kartından 25 bin 845 lira tahsil ettiler.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ünlü bir zincir market şubesi büyük bir skandalla gündemde. 2021 yılından bu yana ağır demans (bunama) tedavisi gören yaşlı bir kadın, girdiği markette bir gofret aldı. Hastalığının etkisiyle gofreti cebine koyan kadın, ödeme yapmayı unuttu.

Kamera kayıtlarından durumu fark eden market çalışanları, iddiaya göre yaşlı kadının durumunu fırsata çevirdi. Demans hastası kadını durduran çalışanlar, onu polis çağırmakla tehdit etti. Korkuya kapılan kadının kartını alan çalışanlar, sadece 7 dakika içinde 5 farklı işlem yaparak toplamda 25 bin 845 liralık çekim yaptı. Bu tutarın, marketin geçmişten gelen kasa açıklarını kapatmak için alındığı öne sürüldü.

ÜSTLERİMİZ TALİMAT VERDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur kadının avukatı Mehmet Sena Kapu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Avukat Kapu, müvekkilinin konuşmasından ve yürüyüşünden hastalığının uzman olmayan biri tarafından bile rahatlıkla anlaşılabileceğini vurguladığı dilekçede, market çalışanlarının parayı iade etmeyi reddettikleri ve "Üstlerimizden talimat aldık, açığı böyle kapattık" dedikleri belirtildi. Avukat, sağlık raporları ve banka dekontlarını delil olarak sunarak, şüphelilerin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma" suçundan yargılanmasını talep etti.

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!
Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

Gündem

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz
Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz

Gündem

Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz

Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz
Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz

Gündem

Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23