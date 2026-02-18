Tarihi gün: 'Türkiye Uzlaşısı' için imzalar atılıyor! Terörün belini kıracak rapor açıklanıyor

TBMM çatısı altında büyük uzlaşı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak olan komisyon, "Türkiye Uzlaşısı" olarak adlandırılan tarihi metne son şeklini verdi. Saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda açıklanacak olan rapor, terörün kökünü kazırken toplumsal bütünleşmeyi perçinlemeyi hedefliyor.

Tam Mutabakat: Komisyonda yer alan siyasi partilerin ortak bir metin üzerinde buluşması, milli bekamız açısından dönüm noktası olarak görülüyor.

Komisyonda yer alan siyasi partilerin ortak bir metin üzerinde buluşması, milli bekamız açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Hukuki Zemin: Raporda, uluslararası sözleşmelerin ANAYASA’nın 90. Maddesi uyarınca uygulanması ve kayyım uygulamalarında olağanüstü idari yaptırımlardan kaçınılması gibi önemli hukuki vurgular yer alıyor.

Önce silahlar bırakılacak, sonra süreç başlayacak

Hazırlanan raporun en net ve tavizsiz çizgisi ise terör örgütünün silah bırakması oldu. Tüm yasal düzenlemelerin ön koşulu olarak örgütün silahları teslim etmesi şart koşuldu.

Teyit ve Tespit Mekanizması: Silah bırakma ilanıyla birlikte hızlı bir denetim süreci başlatılacak. Örgüt mensuplarının bu karara uyup uymadığı titizlikle takip edilecek. Topluma Kazandırma: Suç işlememiş olan ve silahını bırakan şahısların topluma yeniden kazandırılması için hukuki çerçeve oluşturulacak. Siyaset Zemini: Meselenin bütünüyle şiddetten arındırılarak hukuki ve siyasi zemine çekilmesi, komisyonun temel tavsiyesi oldu.

Terörsüz Türkiye hedefi

Kapsayıcı ve demokratik bir dili esas alan müstakil yasa tavsiyesiyle, Türkiye’nin terör kamburundan tamamen kurtulması hedefleniyor. CUMHUR İTTİFAKI'nın öncülüğünde şekillenen bu süreç, milli kardeşliğimizi hedef alan kirli oyunları bozmaya yönelik en güçlü irade olarak kayıtlara geçti.