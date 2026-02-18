  • İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar oynanacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar oynanacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar oynanacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

