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Yerel Nevşehir’de ilmihal yarışması
Yerel

Nevşehir’de ilmihal yarışması

Türkiye genelinde düzenlenen "Genç Yürüyüş İlmihal Yarışması" Nevşehir şampiyonası düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 21:39:00 -
Nevşehir’de ilmihal yarışması

Nevşehir il şampiyonluğunu Acıgöl 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi İrem Naz Saykılı oldu.

Ayrıca yarışmaya katılan 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 3'ü ilk 30'a girerek önemli bir başarıya da imza attı.

Şampiyonada il birincisi olan Naz Saygılı Türkiye genelinde düzenlenen "Genç Yürüyüş İlmihal Yarışması"nda Nevşehir’i temsil edecek.

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