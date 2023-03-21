Nevşehir'de geleneksel nevruz cemi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün desteğiyle "Geleneksel Düşüncede Sultan Nevruz Cemi: İcra ve Bilim" adlı etkinlik düzenledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesi Ayhanlar köyü cemevinde düzenlenen etkinlikte, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, 18 Mart Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hiç kimse bizim kardeşliğimizi hafife alamaz, biz hep birlikte Türkiye’yiz" dedi.

Lokma dağıtımıyla devam eden programda alanında uzman akademisyenler, "Sultan Nevruz Cemi" ile ilgili konuşmalar yaptı. Etkinliğe NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Alevi Dedeleri Mustafa Kemal Demirhan ve Hüseyin Dedekargınoğlu, Ankara ve çevresinden Alevi Bektaşi vatandaşlar ile davetliler katıldı.