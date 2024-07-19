Nevşehir'de başıboş köpek kazası!

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu'nda meydana geldi.

Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden Harun A. yönetimindeki minibüs, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için durdu.

Hemen arkasında seyreden ve düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ali Haydar K.'nın kullandığı otomobil aniden duran minibüse arkadan çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köpeğe de başka araç çarptı!

Yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe de plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayakları kırılan köpek de yoldan geçenler tarafından sakinleştirilerek veterinere teslim edildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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