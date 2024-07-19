  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nevşehir'de başıboş köpek kazası!
Gündem

Nevşehir'de başıboş köpek kazası!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 03:01:00 -
Nevşehir'de başıboş köpek kazası!

Nevşehir'de aniden yola fırlayan başıboş köpek trafik kazasına sebep oldu.

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu'nda meydana geldi.

Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden Harun A. yönetimindeki minibüs, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için durdu.

Hemen arkasında seyreden ve düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ali Haydar K.'nın kullandığı otomobil aniden duran minibüse arkadan çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köpeğe de başka araç çarptı!

Yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe de plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayakları kırılan köpek de yoldan geçenler tarafından sakinleştirilerek veterinere teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başıboş köpekler bir aileyi yok ediyordu!
Başıboş köpekler bir aileyi yok ediyordu!

Yerel

Başıboş köpekler bir aileyi yok ediyordu!

Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı
Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı

Gündem

Bu işin sonu nereye varacak? Başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğu parçaladı

Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!
Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!

Gündem

Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'
İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Gündem

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!
Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Gündem

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı
Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Gündem

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!
İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!

İSLAM

İsmailağa Fetva Kurulu üyesi Türkeri'den başıboş köpek açıklaması!

Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!
Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!

Gündem

Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!

{relation id:1863646 slug:'basibos-kopekler-bir-aileyi-yok-ediyordu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23