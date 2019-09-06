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Nevşehir Belediyespor, Rize yolcusu

Nevşehir Belediyespor, ligin 2.

06 Eylül 2019 Cuma 08:56
Nevşehir Belediyespor, Rize yolcusu

Nevşehir Belediyespor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçı için Rize’ye hareket etti.


TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 7 Eylül 2019 Cumartesi günü deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye hareket etti. Bu sabah erken saatlerde karayolu ile tesislerden ayrılarak Ankara’ya giden kırmızı beyazlı kafile buradan havayolu ile Trabzon’a gidecek. Trabzon’dan karayolu ile Rize’ye geçerek geceyi burada geçirecek olan Nevşehir Belediyespor, maç günü sabah ter idmanını maçın oynanacağı Pazar İlçe Stadı’nda yapacak.


7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçını Bursa bölgesi hakemlerinden Serkan Pınar yönetecek. Müsabakada kırmızı beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta sonu oynanan Diyarbekirspor müsabakasında kırmızı kart gören Alper Yener cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Nevşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor ile karşılaşmış ve maç her iki takımın ikinci yarıda attığı gollerle maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.


Kırmızı beyazlı takımın bu hafta karşılaşacağı Pazarspor ise geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Karacabey Belediyespor A.Ş ile karşılaşmış müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:56
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