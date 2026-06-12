İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık

İsrail'de yayın yapan i24 kanalında katıldığı bir televizyon programında konuşan "Israel is Forever" kuruluşu başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki vizyonundan rahatsızlık duyduklarını belirten Siyonist Naouri, "Erdoğan'ın niyetlerini çok iyi biliyoruz. Amacı Osmanlı İmparatorluğu'na geri dönmek ve bu Orta Doğu'daki Müslüman hareketinin başına geçmektir." dedi.

"İRAN'DAN SONRA AÇILACAK CEPHE TÜRKİYE OLACAK"

İşgalci İsrail güvenlik birimlerinin bölgesel planlarına dair bilgi aktaran Naouri, "İsrail'deki güvenlik yetkililerinin çoğu, İran cephesi kapandıktan sonra açılacak yeni cephenin Türkiye olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun GKRY ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'deki adımlarına dikkat çeken Naouri, "Netanyahu, Akdeniz'de güçlenmek için Yunanistan ve GKRY ile ittifaklar kurdu. Bu çok önemli bir noktadır." diye konuştu.

"KUDÜS BU SAVAŞIN TAM KALBİDİR, 59 YIL ÖNCE İŞİ BİTİRMELİYDİK"

Programdaki diğer konukların İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Kudüs ile ilgili açıklamalarını hatırlatması üzerine konuya değinen Naouri, şunları kaydetti:

"Onların asıl amacı Kudüs'tür. Ben de Kudüs'ün bu savaşın tam kalbi olduğuna inanıyorum. Kudüs için savaşmalıyız, bunu 1948 ile 1967 arasında yapmadık ve bugün bedelini çok ağır ödüyoruz."

"SALDIRAN TÜRKİYE'DİR"

Stüdyodaki "Türkiye'ye saldırmalı mıyız" şeklindeki tartışmalar üzerine tansiyonu yükselten ifadeler kullanan Naouri "Size hatırlatırım ki saldıran Türkiye'dir, Erdoğan'dır. Biz saldırıya uğradığımızda savaşırız." dedi.