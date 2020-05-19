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Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı

Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:43:23 -
Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı

Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 101 gencin katıldığı bisiklet korteji ile kutlandı. Gençlerin korteje katılması ve 101. yıl meşalesinin yakılmasının anlatıldığı video, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de katıldı.

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