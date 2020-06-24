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Aktüel

Netflix'ten karantinaya özel kısa filmler

Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan 17 duygu yüklü kısa film "Homemade" koleksiyonuyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:12:31 -
Netflix'ten karantinaya özel kısa filmler

İSTANBUL (AA) - Netflix, farklı ülkelerden ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan "Homemade" içerik koleksiyonunu 30 Haziran'da yayınlayacak.

Koleksiyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan 17 duygu yüklü kısa film yer alacak.

Yapımcılığını The Apartment Pictures ile Fabula'nın üstlendiği koleksiyonda Fransa, İtalya, ABD, Şili, Portekiz, Meksika, Almanya, Japonya, İskoçya, Lübnan ve İngiltere'den yapımlar bulunuyor.

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

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