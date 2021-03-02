Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

Taha Emre ÖZDEMİR İstanbul

Netflix'ten gelen dizi teklifini reddettiği için bazı kesimlerin lincine maruz kalan Seksenler dizisinin başarılı oyuncusu Özlem Balcı, işin perde arkasını Akit'e anlattı. Kendisine bölüm başına 150 bin lira teklif edildiğini söyleyen Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı 'Reis' adlı filmde Emine Erdoğan rolünü oynamıştı. Netflix'in bir tuzak kurmuş olabileceğini vurgulayan Balcı, "Beni ahlaksız bir sahnede oynatıp 'Emine Erdoağn'ı oynamıştı, bakın hangi sahnede yer aldı' diyeceklerdi. Tahminim çok çirkin bir tuzak kurdular. Ben öyle güzel bir rolü oynadıktan sonra tabii ki gelecek her teklife temkinli yaklaşırım." dedi.

'1980'lerdeki gibi ahlaksız rol'

Özlem Balcı, şöyle devam etti: "Ana karakter olmamı istediler. Zerrin Egeliler adındaki erotik filmlerde rol alan kadının tarzında oynayacakmışım. Ben daha önce ahlaksız hiçbir sahnede yer almadım. Ölene kadar da yer almayacağımı defalarca söyledim. Netflix'ten bu teklifin yüksek bir ödeme ile direkt bana gelmesi ayrıca şaşırttı. Bu rolü oynayacak onlarca oyuncu varken neden bana gelindi?"

'Duruşumdan taviz vermem'

Balcı, teklifi neden reddettiğini ise şöyle açıkladı: "Senaryonun içinde benim için olmaması gereken sahneler vardı. Bu ilk defa reddettiğim bir rol de değil. Tamamen kişisel duruşumla alakalı. 'Sana paranı verdim. İstediğim rolü oynatırım' demek profesyonellik olamaz. Bana 'Madem bu dizi teklifini geri çevirdin, o zaman köyüne dön' diye yazan oyuncu arkadaşımın konservatuar eğitimi bile yok. Ben bu işin eğitimini aldım, tüm zorluklarını çektim. Belki de mesleğimde karınca hızıyla yürümemim sebebi de ahlak dışı sahnelerin olduğu senaryolarda yer almamamdır."

'Babamın başını öne eğdirmem'

Özlem Balcı, "Benim bir ailem var. Yaptığım işleri annem ve babam başta olmak üzere tüm ailem gönül rahatlığıyla oturup izleyebilmeli. Ben onların izleyemeyeceği bir işte yer almam. Babamın izlerken utanıp başını öne eğeceği bir işi kabul etmem. Bu rolü kabul etmedim diye de kimse beni yargılayamaz." diye konuştu.

'Toplumumuzu yıkmaya çalışıyorlar'

Ahlak dışı yaşam tarzının normalleştirilmeye çalışıldığını belirten Özlem Balcı, şunları söyledi: "Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bir halkız. Hollywood'da bu yapılabilir. Ama Türk aile yapısının içinde bu tarz ahlaksızlıklar normalleştirilmemeli. Bunun normalleştirilmesinde ise maalesef meslektaşlarımız başrol oynuyor."

'Gezi'de ön saftakiler Gara'da nerede?'

Gündeme de değinen Balcı, şunları aktardı: "Gara operasyonunda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarının sabrı bol olsun. Sözde sanatçıların sessizliğine ise çok şaşırıyorum. Gezi kalkışmasında en önde olup, bugün sessiz kalanlara hayret etmemek elde değil. Tüm sanatçılara, milletimizi yasa boğan kalleş bir saldırıda da en ön safta yer alarak haykırmak yakışır."

'Oyuncu ahlaksızlık yapan kişi değildir'

Özlem Balcı, bir anısını da şöyle anlattı: "Seksenler dizisinden önce başka bir yapımda çalışıyordum. Taksim'de set çıkışı arkadaşlarımız 'geceyi dışarıda geçirelim' dedi. Onlara bir bahane bulup eve gitmem gerektiğini söyledim. O anda bu durumu çok garipsemiştim. İnsanlara her zaman yalan söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü ayıplanıyorsun. Setten sonra 'içme'ye gitmediğin zaman yadırganıyorsun. Oyuncu; sigara içen, kötü alışkanlıkları olan, bardan bara gezen kişi demek değil. Aslında mesleğimiz çok özel ve zor."