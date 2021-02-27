Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Oyuncu Özlem Balcı'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Seksenler dizisinde Yıldız karakterini oynayan Özlem Balcı, sosyal medya platfotmu Instagram üzerinden 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan için 'Reis' tanımını yapan Balcı, paylaşımına "Nice güzel yaşlara. Reis candır" notunu düştü.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Özlem Balcı, geçtiğimiz günlerde ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı oyuncu "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.