Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu Barış Baktaş teklifi reddetti
Yapımlarıyla aile yapısına dinamit döşeyen dijital dizi ve film platformu Netflix'e bir darbe daha geldi.
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Ahlaki terörizmin öncü projelerinden olan djital dizi ve film platfomu Netflix, yaptığı yayınlarla adeta aile yapısını dinamitliyor.
Bir tokat da Baktaş'tan
Amerika Birleşik Devletleri menşeli platform, teklif getirdiği oyuncularda darbe üstüne darbe yiyor. TRT’nin yapımlarından 'dönem film belgeseli' olarak gösterime girecek "Savaşın Efsaneleri" filminde Kral V. Henry karakterini oynayan 24 yaşındaki genç yetenek Barış Baktaş da Netflix'in teklifini reddetti.
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