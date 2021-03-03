  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu Barış Baktaş teklifi reddetti
Medya

Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu Barış Baktaş teklifi reddetti

Yapımlarıyla aile yapısına dinamit döşeyen dijital dizi ve film platformu Netflix'e bir darbe daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 17:58:00 - 2021-03-03 18:02:27
Netflix'e bir tokat daha! TRT oyuncusu Barış Baktaş teklifi reddetti

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Ahlaki terörizmin öncü projelerinden olan djital dizi ve film platfomu Netflix, yaptığı yayınlarla adeta aile yapısını dinamitliyor.

Bir tokat da Baktaş'tan

Amerika Birleşik Devletleri menşeli platform, teklif getirdiği oyuncularda darbe üstüne darbe yiyor. TRT’nin yapımlarından 'dönem film belgeseli' olarak gösterime girecek "Savaşın Efsaneleri" filminde Kral V. Henry karakterini oynayan 24 yaşındaki genç yetenek Barış Baktaş da Netflix'in teklifini reddetti.

Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti
Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti

Medya

Netflix duvara tosladı! Ünlü oyuncu ahlaksız teklifi reddetti

Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı
Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

Gündem

Netflix'in dizi teklifini reddeden Özlem Balcı Yeni Akit'e konuştu: Ahlaksız rolle Emine Erdoğan'ı karalayacaklardı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alī

Kemiksiz değilmiş, helal evladımıza.
  • Yanıtla

Ke-mal

Türkiye bitmiş. Netflix gibi terbiyesiz ve aile düşmanı bir kurulus nasil yayın yapabiliyor.hem de islamın son kalesi türkiyede:-)
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Apartmanda çıkan yangın felakete sebep olacaktı! 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı
Yerel

Apartmanda çıkan yangın felakete sebep olacaktı! 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı

Bursa'da kısıtlama saatinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki..
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay