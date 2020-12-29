Netflix neden işlemiyor? FETÖ ve Adnan Oktar'ın arkasındaki uluslararası güç!

Kemalist yazar Nihat Genç, sapkın içerikleri ve Türkiye aleyhinde yayınladığı dizi ve filmlerle bilinen Netflix'in terör örgütü FETÖ ve Adnan Oktar grubuna yönelik içerikleri işlememesine dikkat çekti.

Netflix milli ve manevi değerlerimize saldırıyor

Milli ve manevi değerlerimizi alaşağı eden ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, sapkın içeriklerini gençlerin zihinlerine adeta bir şırınga ile enjekte etmeye devam ediyor.

LGBT sapkınlığı, uyuşturucu özentiliği, aile hayatına darbe vuran içerikleri ile defalarca tartışma konusu olan ve vatandaşların tepki gösterdiği Netflix ile ilgili hala yeterli bir somut adım atılamazken, işlediği içerikler ile Türkiye aleyhinde propagandası da hız kesmiyor.

Nihat Genç Netflix içeriklerine dikkat çekti

Kemalist yazar Nihat Genç; Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösteren, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak Türkleri barbar ve katil olarak tanıtan içerikleri ile tepkileri toplayan Netflix’in, Adnan Oktar ve FETÖ gibi terörist gruplarını işlemediğini hatırlattı.

Genç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,Türkiye’yi defalarca hedef tahtasına koyan Netflix’in Türkiye'de onlarca insanın şehit düştüğü darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ve İslam'a büyük zararlar veren Adnan Oktar grubunun entrika ve kumpas dolu planlarını işlememesine dikkat çekerek arkasındaki güçlere işaret etti.

FETÖ ve Adnan Oktar'ı neden işlemiyor?

Netflix'in dizi ve filmlerinde 'dünyanın iştahını kabartacak' FETÖ ve Adnan Oktar gibi terör gruplarına değinmemesinin, terörist gruplarının arkalarındaki uluslararası gücü gösterdiğini söyleyen Nihat Genç, "İmamları, kedicikleri hayatları-biyografisi art arda entrika ve komplo dolu ve gerçek hayattan alınma FETÖ ve Adnan Hoca gibi konuları Netflix neden işlemiyor! Dünyayı şaşkınlığa çevirecek iştah ve merak açan böyle derin bir konuyu Netflix'in kaçırması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Nihat Genç şu ifadeleri kullandı:

"Netflix girdiği her ülkenin senarist ve yönetmenlerine film-dizi çeksinler diye milyon dolarlar aktarıyor. Yani bir platform olarak Netflix dünyanın ilgisini çekecek iç gıcıklayıcı şaşırtıcı büyüleyici gizemli vs. konular aramakla meşgul, şimdi soralım!

İmamları, kedicikleri hayatları-biyografisi art arda entrika ve komplo dolu ve gerçek hayattan alınma FETÖ ve Adnan Hoca gibi konuları Netflix neden işlemiyor! Dünyayı şaşkınlığa çevirecek iştah ve merak açan böyle derin bir konuyu Netflix'in kaçırması mümkün mü?

FETÖ ve Adnan Hoca'nın arkasındaki uluslararası gücü gösteriyor bu. Hadi Netflix'i geçtik, şimdi Acun Ilıcalı bir platform kuruyor Exxen, bakalım Acun dünyayı şaşkına çevirecek entrika, kumpas dolu bu 'dizileri' çekebilecek mi?"

İşte Nihat Genç'in o paylaşımı: