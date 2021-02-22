Netflix duvara tosladı! Seksenler dizisinde Yıldız karakterini oynayan Özlem Balcı ahlaksız teklifi reddetti

Ahlaki terörizmin öncü projelerinden olan djital dizi ve film platfomu Netflix, yaptığı yayınlarla adeta aile yapısını dinamitliyor.

Amerika Birleşik Devletleri menşeli platform, Türkiye'de yaptığı son hamlesiyle adeta duvara tosladı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini oynayan Özlem Balcı, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ahlaksız teklifi elinin tersiyle itti!

Netflix'ten dizi teklifi aldığını belirten başarılı oyuncu, ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle itti. ü

Özlem Balcı kararıyla ilgili oyunculara örnek olacak şu ifadeyi kullandı:

"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım"

"Bu benim tercihim herkes işine baksın"

Kararından dolayı hoş karşılanmayacağını bildiğini belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti

"Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."