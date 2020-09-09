Netflix dizileri

Netflix kimin? Ahlaksız yayınlarıyla bilinen Netflix bir Amerikan merkezli kuruluştur. 1997 yılında Facebook yönetim kurulu üyesi olan Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulduğu bilinse de sapkın propagandalarıyla meşhur Netflix’in perde arkasındaki asıl sahiplerinin dünya finans sistemine yön verip kurdukları faiz çarkının dişlerinde öğütüp ülkelerinin ekonomisini batıran, dünya genelinde iç savaşları körükleyip halkları birbirine kırdıran, gözyaşı üzerinden kanla beslenen, kendilerine diş beleyen ülke ve liderlere karşı kirli algı operasyonları çekmekte pek mahir küresel güçlerinin bir numaralı ismi yani Rothschild ailesinin olduğu bilinmekte.

Netflix ücreti ile kime ne kazandırılmakta

Küresel güçler elde ettikleri ekonomik güçleriyle istedikleri gibi kirli oyunlarını devreye sokmakta. Dünyanın yeraltı zenginlilerinin üzerine çöreklenip petrol üzerinden ülkeleri işgal eden, milyonlarca masum vatandaşı katleden, silah ticareti yapmak için insanları birbirine kırdıran, dünyaya virüsleri yayıp, sonra da milyarlarca insana ilaç satan, kendi çıkarlarına hizmet etmek için satın alınmaya müsit hainleri piyon olarak kullanmaktan geri durur mu? Tabi ki durmaz. Dünyanın iliğini sömüren küresel güçler, piyon olarak sahaya sürdüğü satılmışlar üzerinden ülkelerin genetik yapısını bozarak dünya çapında algı operasyonları çekmekte.

Netflix ücret nereye ödeniyor?

Ülkeleri ekonomik, finansal, siyasal dizayn etmek için entrikalar, savaşlar, gizli planlar yapan küresel akıl baronları, toplumun ahlakını, kültürünü ele geçirmek için boş durur mu? Durmaz ve durmadı da. Toplumların aile bağlarını zayıflatmak, insanları kültürlerinden uzaklaştırmak, sapıklığı meşrulaştırıp kendilerince yumuşak güç oluşturmak adına büyük bir sektör olan sinema sektörüne el attılar. Küreselciler bu kirli oyunu sahneye koymak için ahlaksızlık yuvası Netflix’i paravan olarak kullanmaktan geri durmadı.

Netflix’i kim kurdu?

Netflix’in asıl sahipleri yaptığı algı operasyonlarıyla dünyayı kaosa sürükleyen Rothschild ailesi ve diğer yahudi sermeyeli güçler olduğu bilinmekte. Dizi ve filmlerinde ahlaksızlığın diz boyu olduğu Netflix’in yönetim kurulu üyelerine bakıldığında aslında bu işin arkasındaki şer güçlerin kimler olduğu ayan beyan ortada. Netflix’in Yönetim Kurulu Üyelerinden biri Mathias Döpfner, Axel Springer SE’nin CEO’su. Türkiye’nin de hiç yabancı olmadığı Axel Springer, küresel güçlerin Türkiye’deki temsilcisi olan Aydın Doğan’ın da ortaklarından biriydi. Axel Springer SE’nin sahisini Axel Springer öldükten sonra şirketi terör devleti İsrail’e bırakıldığı bilinmekte. Netflix’in arkasındaki kirli güçler sadece Mathias Döpfner ile mi ibaret? Tabiki hayır. Foseptik çukuru Netflix’in yönetim kurulu üyesi isimlerinden biri de Susan Rice. Peki kim bu Susan Rice? ABD’nin siyahi eski Başkanı Obama’nın danışmanlarından biriydi. Susan Rice, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliği görevini de üstlendi. Bir ahtapot gibi ülkeleri saran sapıklığın merkezi Netflix’in arkasında ABD olur da İngiltere olmaz mı? Rachel Whetstone da, her türlü itlik kopukluk, ahlak dışı organize işlerin sahibi Netflix’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak karşımıza çıkan isimler arasında. Peki Rachel Whetstone da kimdir? Dünyaca ünlü arama motoru Google, sosyal medya devi Facebook ve Uber’de de üst düzey görevlerde bulunan Rachel Whetstone İngiltere eski Başbakanı Theresa May’ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti’de siyaset danışmanlığı yapan isimlerden sadece biri. Bu isimlerin bile ahlak düşmanı Netflix’in sırtını kimlere yasladığını açık bir şekilde gözler önüne sererken küresel baronların kuklası Netflix’deki karanlık isimlerin listesini çoğalmak dahi mümkün.

Netflix dizileri

Kendi ahlaksızlıklarını Müslüman Türk milletine enjekte etmek isteyen küresel çeteler, Türk milletinin vatanına, dinine, diyanetine, örfü, adet ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu geçmiş tarihte olduğu gibi yakın tarihimizde de gördü. Çanakkale’yi geçemeyenler düşmanlar, İstanbul’un surlarına haçlı paçavrasını dikemeyen namussuzlar, Anadolu insanını ezemeyen satılmışlar, Türkiye’nin dik duruşunu kabullenemeyen küresel şer odaklar, içimizdeki satılmış hainler eliyle yapmaya çalışıp da beceremedikleri işgali girişimini şimdilerde ahlaksızlıkta sınır tanımayan Netflix dizileri üzerinden gerçekleştirmekte.

Netflix dizilerinde neler var?

İnternet üzerinden ne kadar ahlaksız ne kadar iğrenç sözde film ve dizi varsa tüm pislikleri Netflix dizilerinde görmek mümkün. Ahlaksızlık projesi olan Netflix, 2016 yılında Türk milletini zehirlemeye başladı. Her defasında Netflix’in ahlaksızlıklarına kol kanat geren kemalistlerin desteğiyle sanat adı altında pislik yuvasına dönüşen Netflix, Türkiye’de üye sayısını milyonlara çıkardı. Maneviyatına sıkı sıkıya bağlı Türk milletini ‘yumuşatma’ projesi olan Netflix, özellikle son dönemlerde sözde dizi kılıfı adı altında yayınladıkları şeytani yapımlarla adeta Türk toplumun aile yapısına, kültürüne dinamit yerleştirmekle kalmıyor, tüm değerlerimize savaş açıyor. Geçmişte yedikleri Osmanlı tokadının acısını almak isteyen şer güçler, Türk milletinin karşısına savaşma cesaretini gösteremeyenler, ahlaksızlar sapık Netflix üzerinden evlerimize girip televizyon erkanlarından sinsi düşmanlıklarını sergilemeye kalkıyor.

Netflix dizilerinde neler işleniyor?

Netflix dizilerinde eşcinsel sapıklık mı dersin, uyuşturucuya özendirme mi dersin, mafya özentisi mi dersin, aile yapısının yerle yeksan edilmesi mi dersin, kendi kokuşmuş düşüncelerini çocukların körpe beyinlerine kazımak mı dersin, kültür yozlaşmasına kapı açmak mı dersin, edep yoksunu sahneler mi dersin…

Netflix kapatılacak mı?

Ahlaksızlığa geçit vermeyen, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olası yayınları denetleme görevi bulunan RTÜK’ün Netflix konusunda yeteri kadar adım atmadığı vatandaşlar tarafından dile getirilip zaman zaman eleştirilmekte. RTÜK, çocukları her ortamda istismar eden sapık Netflix’e ödüllendirir gibi ceza vermesi yine vatandaşların tepkisini çekmekte. Çocuk istismarının yapıldığı Netflix’in sapık yapımlarından sadece biri olan Minnoşlar filmini katalogdan çıkarılması RTÜK tarafından istenirken, ahlaksızlık kanalizasyonu gibi çalışan Netflix’in kapatılmasına ilişkin karar RTÜK’ten yine çıkmadığı gibi, Türk milletini ‘yumuşatma’ gibi aşağılık görevi bulunan Netflix’in rezilliklerine yol verilmeye devam edildi.