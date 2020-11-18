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Medya Netflix '9 Kere Leyla' isimli gayrimeşru hayatı özendiren bir filme daha imza attı
Medya

Netflix '9 Kere Leyla' isimli gayrimeşru hayatı özendiren bir filme daha imza attı

Toplum ahlakını bozan içerikleriyle tepki toplayan digital medya platformu Netflix, evlilik dışı yaşamı özendiren başrolünde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu'nun oynadığı '9 Kere Leyla' isimli sapkın filmi 4 Aralık'ta yayınlanacak. Aile yapısını bozan içeriğiyle tepki toplayan film için yetkililere çağrı yapıyoruz! Şimdi durdurmayacaksanız ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:02:00 - 2020-11-18 17:17:08

Yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınlıkları meşru gösterip Müslümanları alaşağı eden içerikleriyle tepkileri toplayan digital medya platformu Netflix yeni bir sapkınlığa daha imza attı. Netflix, evlilik dışı hayatı özendiren '9 Kere Leyla' isimli komedi türünde filmi 4 Aralık'ta izleyicilerle buluşturacak. 

Evli adamın gayrimeşru ilişkisi özendiriliyor

Ezel Akay imzalı, Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun rol aldığı '9 Kere Leyla' isimli film gayri meşru hayatın propagandasını yapıyor. Komedi yoluyla topluma evlilik dışı hayatları özendiren filmde kullanılan ifadeler de sapkınlığın boyutunu gösteriyor.

Fragmanı yayınlanan ve 4 Aralık’ta Netflix üzerinden yayına girecek olan filmde yaşı ilerlemiş Leyla ve Adem isimli bir çiftin evlilikten bezmesi ve Adem’in evliyken, genç bir kadına aşık olması anlatılıyor. Fragmanda evli bir adama genç bekar bir kadın tarafından, ‘Mesela genç. Güzel, güzeller güzeli bembeyaz tenli, pembe dudaklı, zeki, cilveli, bir kız gelse sizin aklınızı çeliverse?” ifadeleri geçiyor. Öte yandan evli adamın, eşini öldürmek için başvurduğu yollar komedi türünde anlatılıyor.

Aile yapısını bozan dizi ve filmlerde artış var

Son zamanlarda özellikle toplum ahlakına aykırı ve aile yapısını bozan dizi ve filmlerde artış görülüyor. Kocasından intikam almak için başka bir adamla yatan kadının anlatıldığı 'Sadakatsiz' dizisi, başörtüsünü cinsel obje olarak gösteren ve Müslümanları alaşağı eden 'Bir Başkadır' dizisi, eşcinselliği meşru gösteren Netflix yapımı diziler toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Ancak çağrılara rağmen yetkililer gerekli adımları atmıyor.

Gençlere zehir akıtan ve aile yapısını bozan dizi ve filmlere yönelik tedbirlerin artırılması için yetkililere tekrar çağrıda bulunuyoruz. Siz şimdi harekete geçmezseniz toplum dejenere olmaya yüz tutulacaktır!

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