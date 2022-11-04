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Yerel Netanyahu'yu kutladı
Yerel

Netanyahu'yu kutladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katil Binyamin Netanyahu'yu, liderliğindeki sağ blokun İsrail seçimlerini kazandığı için tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 16:08:00 -
Netanyahu'yu kutladı

Twitter'da paylaşımda bulunan Miçotakis, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik etmek üzere Netanyahu ile konuştuğunu bildirdi.

​​​​​​​Miçotakis, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin devam etmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de son üç buçuk yılda beşinci kez gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre Netanyahu sağ müttefikleriyle Mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.​​​​​​​

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