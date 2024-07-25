Netanyahu’yu ayakta alkışlayan kongre üyelerini utandıracak verileri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı

Sözde İsrail Başbakanı, özde teröristbaşı Binyamin Netanyahu, dün ABD Kongresi’nde konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sırasında onlarca kez ayakta alkışlanarak ABD’liler tarafından adeta kahraman ilan edilen çocuk katili, dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Netanyahu, “Refah’ta sadece 1 sivil öldü. O da yanlışlıkla oldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Netanyahu’nun ifadelerinin yalan olduğunu belgelerle gözler önüne serdi.

DMM’nin X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında ileri sürdüğü, “Refah'ta neredeyse hiç sivil öldürülmedi.” iddiası doğru değildir.

İsrail’in bu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce daha önce de yalanlanmıştır.

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İşgalci İsrail güçleri, Gazze'deki sivillerin sığınağı haline gelen Refah'ı bombalamaya devam etmektedir.

İşgalci İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs’ta Refah'taki güvenli bölgede gerçekleştirdiği saldırıda, 45 kişi yaşamını yitirirken 249 kişi yaralanmıştır.

Birleşmiş Milletler’in Refah’la ilgili düzenlediği rapora göre de saldırıda 23’ü kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere toplam 45 sivil can kaybı yaşanmıştır.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır.

Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde de çok sayıda sivilin hedef alındığı görülmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyerek sivillerin vurulduğunu kabul etmiştir.

Ayrıca Refah dahil Gazze'nin birçok bölgesinde İsrail'in saldırıları ve yardımları engellemesi nedeniyle temel gıda ihtiyaçları ve tıbbi yardıma erişemeyen birçok bebek ve yetişkin hayatını kaybetmektedir.