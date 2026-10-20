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Dünya Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!
Dünya

Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!

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Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!

Suriye’nin Dera Milletvekili Abdülmevla el-Hariri, soykırımcı israilin ülkenin güneyine yönelik tehditlerine tepki göstererek bölge ülkelerini sorumluluk almaya çağırdı.

Suriye’nin Dera Milletvekili Abdülmevla el-Hariri, soykırımcı israilin ülkenin güneyine yönelik tehditlerine tepki göstererek bölge ülkelerini sorumluluk almaya çağırdı.

Suriye’nin Dera Milletvekili Abdülmevla el-Hariri, Dera ve Kuneytra üzerindeki keşif uçakları ile dronların faaliyetlerine dikkat çekerek israil yönetimine sert mesajlar verdi.

Evinin cephe hattına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Hariri, “Keşif uçaklarının ve dronların sesi Dera ve Kuneytra semalarından hiç eksilmiyor” dedi.

Netanyahu’nun açıklamalarını saldırgan olarak nitelendiren Hariri, bu açıklamaların Suriye’nin güneyini tehdit ettiğini söyledi.

Netanyahu’nun bölgedeki bazı kişilerden destek aldığını belirten Hariri, Dürzilere ilişkin “Benî Maruf, komşularımızdır ve Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

 

“Suriye’nin tek bir parçasının koparılmasına izin vermeyeceğiz”

Havran ve Süveyde halklarının geçmişte komşuluk ve dostluk içinde yaşadığını vurgulayan Hariri, iki bölge halkının birlikte “tek bir vücut” olduğunu söyledi.

Suriye’nin birliğinin devlet politikasının temeli olduğunu belirten Hariri, şöyle konuştu:

“Bir milyon şehit verdikten sonra, ne devlet ne de halk olarak Suriye’nin tek bir parçasının bile koparılmasına, Suriye devleti içinde federal yapıların veya kantonların kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Hariri, Suriye halkının tüm unsurlarının devlet çatısı altında eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu vurguladı.

 

Arap ve İslam ülkelerine çağrı

Arap ülkeleri başta olmak üzere dost ve komşu İslam ülkeleri ile dünya devletlerine çağrıda bulunan Hariri, Netanyahu’nun atabileceği adımların bölgesel bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hariri, “Netanyahu’yu gerçeklerle yüzleştirmelidirler; zira girişebileceği bu macera ve kumar, tüm bölgeyi ucu açık bir savaşa sürükleyecektir” dedi.

“Güney olmadan Suriye olmaz, Suriye olmadan da Güney var olamaz” ifadelerini kullanan Hariri, Dera ve Kuneytra’ya yönelik olası bir saldırıya karşı direneceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer Netanyahu’nun hastalıklı zihni veya iş birlikçileri Dera ve Kuneytra topraklarına tecavüz etmeye yeltenecek olursa, orada onları bekleyen aslanlar vardır ve mezarları orası olacaktır.”

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